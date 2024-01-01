Лондон, 1 января, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Великобритания планирует продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года, сообщила 31 декабря 2023 года газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В Лондоне эту возможность рассматривают вместе с другими странами континентальной Европы с целью перезапустить свою оборонную промышленность для продолжения оказания помощи киевскому режиму вне зависимости от США, говорится в статье.

По данным источника, в 2024 году Украина не сможет добиться успехов на фронте, у ВСУ нет ни живой силы, ни оружия для крупного прорыва на поле боя.

В издании уточнили, что запасы оружия Британии уменьшились настолько, что теперь нужно вести переговоры с Германией по этому поводу. По предположению западных чиновников, командование ВСУ сможет удерживать занимаемые территории и без поддержки США, но в таком случае наступательные операции будут заметно ограничены. При этом источник газеты признал, что всё больше украинцев из-за усталости от конфликта стали говорить о необходимости перемирия, но его условия пока неопределены.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению преподавателя стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидта, конфликт на Украине, скорее всего, закончится заморозкой боевых действий. Его политической урегулирование последует лишь через несколько лет, добавил он. Эксперт предположил, что для победы Украине необходимо предоставить очередную партию западной помощи, включая более совершенное вооружение. При этом Шмидт не исключил вариант абсолютной победы России в конфликте.

В конце декабря 2023 года вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл в статье для Sky News заявил о тупиковом положении главы киевского режима Владимира Зеленского. ВСУ терпят поражение на поле боя, а в это время западная поддержка иссякает. Успехи российской армии говорят о том, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится в сторону России, добавил эксперт.