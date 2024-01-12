Лондон, 12 января, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Великобритания направит Украине крупнейшую в истории партию беспилотных летательных аппаратов. Об этом 12 января заявил премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это станет крупнейшей партией дронов, которая Украине когда-либо передавалась иностранным государством», — пообещал глава британского правительства.

Также, согласно заявлению британского правительства, опубликованного на сайте в преддверии визита Сунака в Киев, Британия в следующем финансовом году нарастит объёмы военной помощи Украине до 2,5 млрд фунтов стерлингов (около $3,2 млрд).

«Риши Сунак увеличит военное финансирование Украины в следующем финансовом году до 2,5 млрд фунтов стерлингов, поддержав крупнейшее в истории финансирование [поставок] беспилотных летательных аппаратов», — говорится в тексте.

По сравнению с предыдущими двумя годами это на 200 млн фунтов стерлингов ($255 млн) больше. Примерно столько же Лондон потратит на производство и закупку беспилотников, большую часть которых планируется произвести на британской территории.

Как заявили в британском правительстве, премьер-министр Риши Сунак 12 января прибудет в Киев. В столице Украины он расскажет о новом крупном пакете мер поддержки и подтвердит тесное партнёрство Великобритании и Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря стало известно о передаче Украине новых британских ракет Martlet. Их используют для борьбы с беспилотниками. Издание The Times не предоставило данных о точном количестве поставленных Лондоном Киеву ракет. Официально британские власти не анонсировали поставки этого вооружения.

11 декабря Лондон анонсировал передачу Киеву двух минных тральщиков класса Sandown. В британском министерстве обороны заявили, что два минно-поисковых корабля Королевского флота передаются из состава ВМС в Вооружённые силы Украины с целью укрепления способности страны действовать на море.

19 декабря источники Telegraph заявили, что власти Великобритании в скором времени подпишут десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом для борьбы с Россией. В частности, британцы будут помогать контролировать Чёрное море.