Москва, 12 января, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Российские военные за неделю заняли более выгодные рубежи на запорожском направлении. Об этом 12 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский / РИА Новости

«На запорожском направлении подразделения российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населённого пункта Работино Запорожской области», — сказал он

По словам военного, также российские военные за это время нанесли удары по нескольким бригадам ВСУ и украинской нацгвардии у Малой Токмачки, Вербового, Новопрокоповки и Работино Запорожской области.

В результате этого за неделю ВСУ лишились до 230 бойцов, трёх танков, 10 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и трёх орудия полевой артиллерии, добавил официальный представитель Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 января Конашенков рассказал, что украинская армия за неделю потеряла свыше 1785 военных и 25 единиц бронетехники на донецком направлении. Он утончил, что российские военные отразили на этом направлении шесть атак ВСУ.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны заявил, что ВСУ потеряли за неделю на купянском направлении 585 военных в зоне СВО. Военный добавил, что российские военные на отдельных участках улучшили свои позиции.