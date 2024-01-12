Киев, 12 января, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Российские военные в ближайшее время продолжат нанесение ударов по контролируемой Киевом территории. Такое мнение 12 января высказал полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Да, это так».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вот они (ВС России. — Прим. ред.) провели две крупномасштабные классические воздушные операции. Они их будут проводить <…> ещё месяц, а может, два», — сказал он.

По словам экс-полковника СБУ, в данный момент российские военные бьют по объектам военно-промышленного комплекса и предприятиям и в случае получения Киевом истребителей F-16 эти самолёты ожидает такая же участь.

После этого Вооружённые силы России могут перенести такие удары на линию фронта, предположил Стариков.

«Они уже будут проводить воздушные операции по линии боевого соприкосновения на оперативную глубину», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января британское издание Daily Express написало, что массированные удары российской армии перегружают системы противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. По мнению журналистов, по этой причине украинская система ПВО сталкивается с угрозой полного краха.

Стариков 5 января заявил, что ВС России нанесли массированные удары по средствам ПВО, военной инфраструктуре и базам ВСУ. По его словам, российские войска начали охоту на систему ПВО ВСУ, которую будут вести до полного её уничтожения.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 11 января заявил, что российские военные в ходе СВО использовали вооружение с самыми различными носителями и наполнениями, кроме ядерного.