Лондон, 12 января, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе официального визита Киев 12 января подпишет с главой киевского режима Владимиром Зеленским «историческое соглашение». Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

ТАСС/AP Photo/Frank Augstein

Соглашение будет касаться сотрудничества двух государств в сфере безопасности. Оно в очередной раз закрепит те меры поддержки, которые Лондон оказывал Киеву в течение нескольких лет. Среди них — обмен разведданными, медицинская и военная подготовка, и иные меры сотрудничества двух стран в сфере военно-промышленного комплекса.

«Страны G7 договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году; Великобритания является первой страной, которая заключила соответствующее соглашение. Документ призван стать первым шагом в развитии незыблемого столетнего партнёрства между Украиной и Соединенным Королевством», ― говорится в заявлении правительства.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак 12 декабря, в преддверии своего визита в Киев заявил, что Великобритания направит Украине крупнейшую в истории партию беспилотных летательных аппаратов. Также в следующем финансовом году Лондон нарастит объёмы военной помощи Украине до 2,5 млрд фунтов стерлингов (около $3,2 млрд), что на 200 млн фунтов стерлингов ($255 млн) больше, чем в предыдущие два года.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Великобритания может предоставить Украине только политические гарантии, однако не рассматривает вариант вмешательства в вооружённый конфликт. По его мнению, это больше декларативный документ, которым Лондон пытается поддержать проведение этой конфронтации.

При этом, как напомнил парламентарий, Великобритания принимала участие в развязывании украинского конфликта, поэтому сейчас Лондон пытается повлиять и на его продолжение.

Источники Telegraph 19 декабря заявили, что власти Великобритании в скором времени подпишут десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом для борьбы с Россией. В частности, британцы будут помогать контролировать Чёрное море.