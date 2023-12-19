Лондон, 19 декабря, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Власти Великобритании в скором времени подпишут десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом для борьбы с Россией. О планах военных сообщил британский Telegraph со ссылкой на источники.

U.S. Army Europe Британская армия

Британцы будут помогать контролировать Чёрное море. Меморандум о взаимопонимании предполагает «поддерживать Киев в борьбе» против России, предоставляя военную поддержку, в основном боевые единицы ВМФ, а также финансовую помощь и обмен разведданными.

Ранее заявлялось, что Великобритания возглавит новую морскую коалицию вместе с Норвегией. Киевским военным передадут два корабля-тральщика ВМФ Великобритании.

Кроме того, пакт будет направлен на предоставление гарантий Украине после окончания конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, Россия активно разворачивает новейший ракетный комплекс «Авангард».

Такое оружие сократит время, затрачиваемое на то, чтобы добраться до цели, и время принятия решения о любой попытке вступить в бой.