Москва, 12 января, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова требуют взять под стражу. Следственный комитет России подал соответствующее ходатайство в Басманный суд Москвы.

Владимир Гердо/ТАСС Сергей Удальцов

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде заключения под стражу, время его рассмотрения пока не назначено», — процитировало представителя суда агентство «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 11 января стало известно о допросе Удальцова в рамках уголовного дела по статье об оправдании терроризма. В квартире лидера «Левого фронта» провели обыск. Как рассказал источник канала «112», дело возбудили после публикации поста активиста в Telegram.

Его адвокат Виолетта Волкова в этот же день подтвердила, что уголовное дело возбудили по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК России). При обыске у него изъяли электронные носители и гаджеты.

Удальцова в 2012 году осудили на четыре с половиной года за организацию беспорядков на Болотной площади в Москве. Освободившись из мест заключения, он продолжил политическую активность, и его неоднократно задерживали за участие в незаконных акциях.