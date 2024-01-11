Москва, 11 января, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Следователи начали допрос лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, сообщил 11 января Telegram-канал «112».

Сергей Фадеичев/ТАСС Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов

«Утром в его квартире прошёл обыск», — говорится в сообщении.

По данным источника, в отношении активиста возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма». Причиной для этого стал пост активиста в Telegram.

Сергей Удальцов родился 16 февраля 1977 года в Москве в семье советских учёных и государственных служащих. В студенческие годы Удальцов заинтересовался политикой.

В 2017 году его освободили из колонии, где он отбывал срок за организацию беспорядков на Болотной площади в Москве, которые произошли в мае 2012 года. Суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы. После выхода на свободу Удальцова неоднократно задерживали. Более ста раз его задерживали на митингах и демонстрациях.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря 2023 года обыски прошли в издательстве «Захаров», которое связано с выпуском книг писателя Бориса Акунина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

В ноябре правоохранительные органы провели обыски в кабинете главы Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского. Его задержали.