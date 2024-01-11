Москва, 11 января, 2024, 10:49 — ИА Регнум. В отношении лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова возбудили дело об оправдании терроризма. Об этом 11 января рассказала его адвокат Виолетта Волкова.

Софья Сандурская/ТАСС Сергей Удальцов

По словам Волковой, которые процитировал ТАСС, утром 11 января в квартире лидера «Левого фронта» прошёл обыск, в ходе которого изъяли электронные носители и гаджеты.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»). Его увезли на допрос в Следственный комитет», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум ранее, 11 января Telegram-канал «112» сообщил, что следователи допрашивают Удальцова и возбудили против него уголовное дело по статье «Оправдание терроризма». Причиной этого стал пост лидера «Левого фронта» в Telegram.

Удальцов ещё в студенческие годы заинтересовался политикой. В 2017 году его освободили из колонии, в которой активист отбывал срок 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. После этого лидера «Левого фронта» неоднократно задерживали.