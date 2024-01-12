Вашингтон, 12 января, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Американские учёные отметили активный рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи, прежде всего в США, Западной Европе и Австралии. Об этом говорится в материале газеты Wall Street Journal (WSJ).

ТАСС/ Sebastian Kahnert/dpa

«Скорее всего, это какие-то изменения в окружающей среде», — считает доктор Андреа Черчек.

Исследование указывает на резкий рост в мире числа раковых больных возрастом до 50 лет. Так, за последние 20 лет в США стали выявлять раковые заболевания на 12,8% чаще.

По данным газеты, учёные пока не определили, связано ли это с чем-то в пище или лекарствах. Однако уже установили связь между избыточным весом и развитием некоторых видов рака.

Помимо этого, врачи подозревают, что причины кроются в изменении образа жизни, а именно в отсутствии спорта, большом количестве многократно переработанных продуктов, микропластике.

В беседе с ИА Регнум диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова рассказала, что серьёзные заболевания желудка, в том числе и онкологические, может вызвать бактерия Helicobacter pylori, которая передаётся контактным путём. По словам специалиста, именно эта бактерия является одной из самых распространённых причин, из-за которой развивается рак желудка. При этом бактерия может годами находиться внутри человека и не вызывать каких-то осложнений.

Эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова 9 января предупредила, что чрезмерноеупотребление соли в пищу может стать причиной развития опасных заболеваний, включая язву и онкологию.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2030 году количество заболевших раком вырастет примерно на 28%. В этой связи академик РАН, главный онколог Минздрава Андрей Каприн 31 декабря 2023 года посоветовал взять за правило употреблять здоровую и полезную пищу. Он добавил, что сбалансированное питание с овощами и фруктами даст необходимые микроэлементы и витамины.