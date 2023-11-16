Москва, 16 ноября, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Серьёзные заболевания желудка, в том числе и онкологические, может вызвать бактерия Helicobacter pylori, которая передаётся контактным путём. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказала диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

Минздрав Пензенской области

Не только нарушения в питании и употребление вредной и острой пищи приводит к появлению заболеваний желудочно-кишечного тракта. Как рассказала терапевт и диетолог Александра Разаренова, причиной гастрита, язвы, а также и рака желудка может стать бактерия Helicobacter pylori.

«Эта бактерия является одной из самых распространённых причин, из-за которой развивается рак желудка. И если у человека в организме есть данная бактерия и он не проводит радиационную терапию, то это всё в конечном итоге может привести к развитию атрофического гастрита, ив последствии к раку желудка», — поделилась Разаренова.

Она порекомендовала пройти обследования, которые бывают разных видов, на выявление данной бактерии в особенности тем, кто страдает частыми болями в животе, испытывает неприятные ощущения и тяжесть сразу после приёма пищи, для кого нередкими бывают тошнота и изжога или у кого уже выявлен гастрит. По её словам, бактерия может годами находиться внутри человека и при этом не вызывать каких-то проблем и осложнений.

«Helicobacter pylori — это та бактерия, которая первично попадает к нам в организм контактным путём чаще всего ещё во младенческом возрасте — от близких родственников к ребёнку. Чаще всего люди заражаются именно контактно-бытовым путём», — отметила диетолог.

Довольно часты случаи, когда наличие у одного из членов семьи такой бактерии свидетельствует о том, что у подавляющего большинства его близких родственников тоже есть Helicobacter pylori. Разаренова уточнила, что всё дело в санитарных и гигиенических условиях. Так, например, человек, у которого есть эта бактерия, но она никак себя не проявляет, может воспользоваться тем же столовым прибором, что и человек, у которого бактерии не было. Происходит заражение, которое долгое время никак себя не проявляет. Однако при снижении иммунитета у заражённого могут начаться в желудке такие процессы с выработкой бактерией вредного вещества, который делает желудок уязвимым для вырабатываемого сока, он разъедает желудок. Это приводит к возникновению гастрита или язвы. Наличие этих заболеваний, по мнению эксперта, является поводом пройти диагностику на наличие Helicobacter pylori.

В целом, как заметила диетолог, если установлен гастрит или язвенные эрозивные заболевания желудка, то в этом случае диета должна исключать острые и копчёные продукты. Она должна быть направлена на минимизацию процессов окислительного стресса, когда стоит употреблять минимум консервантов, полуфабрикатов. Также важно не забывать про здоровый образ жизни и минимизацию нервных срывов и стрессов.

Как ранее передавало ИА Регнум, учёные из японского университета Тибы выявили способ, который сможет помочь онкологам точно выявлять степень риска рака желудка. Согласно проведённому исследованию, на риск возникновение рака влияют различные факторы окружающей среды, такие как образ жизни человека, курение и алкоголь.

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