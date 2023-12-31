Москва, 31 декабря, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Академик РАН, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн перед Новым годом напомнил о выводах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что к 2030 году количество заболевших раком вырастет примерно на 28%, в связи с чем посоветовал взять за правило употреблять здоровую и полезную пищу.

Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Любой копчёный продукт с вредными жирами и чрезмерно острый, считает онколог, уже является большим риском.

«Научно доказано, что именно такие продукты существенно повышают риски развития рака кишечника и рака желудка», — написал Каприн в Telegram-канале.

Сбалансированное питание с овощами и фруктами даст необходимые микроэлементы и витамины, добавил он. Каприн посоветовал, помимо прочего, отказаться от вредных привычек, так как ни одна выкуренная сигарета, по его словам, или лишний бокал алкоголя гарантированно не добавят здоровья и сил. Заниматься самолечением, как подчеркнул он, тоже далеко не самая позитивная практика.

«Если вы замечаете, что вашего родного человека тревожат боль, слабость, тошнота, вы наблюдаете резкое похудение, появления крови в стуле, мокроте, моче, повышение температуры, увеличение лимфоузлов — убедите его обратиться к врачу», — резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов заявил, что жирная пища и алкоголь очень вредят поджелудочной железе. Он добавил, что у человека, который испытывает проблемы с поджелудочной железой, есть два варианта действий — изменить образ жизни и пролечиться препаратами дома или лечь в больницу на операцию.