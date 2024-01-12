Сана, 12 января, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Военную операцию против движения йеменских хуситов «Ансар Алла» начали США и Великобритания. Об этом 12 января сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

«Началась американо-британская военная операция против объектов хуситов», — уточняется в сообщении.

Источники указали, что авиаудар нанесён по окрестностям портового города Ходейда, расположенного на западе страны. Также отмечается, что пять авиаударов пришлось на объекты хуситов к востоку от Ходейды.

По данным агентства Reuters, удары наносятся со стороны Красного моря с самолетов, кораблей и подводных лодок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Великобритания и США санкционировали нанесение авиаударов по объектам йеменских хуситов. Отмечалось, что удары коалиции во главе с США будут «ограниченными, но значительными», предположительно, для авиаударов задействуют британские самолеты Typhoon, базирующиеся на базе Акротири на Кипре.