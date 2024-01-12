Вашингтон, 12 января, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Удары по объектам мятежников движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене Соединёнными Штатами в коалиции с союзниками подтвердил 12 января официальный представитель Пентагона, сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Сегодня вечером американские военные в координации с нашими партнерами нанесли удары по контролируемым хуситами районам в Йемене. Вскоре мы обнародуем подробную информацию», — сказал официальный представитель министерства обороны США.

По данным издания Politico, атаки по Йемену США и Великобритания наносили при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США и Великобритания нанесли удары по «множественным целям» движения хуситов «Ансар Алла» на территории Йемена. Атакованы столица Йемена Сана, а также города Таиз, Саада и Ходейда. Удары наносятся с подлодок, кораблей и самолётов со стороны Красного моря.

Военную операцию против движения йеменских хуситов «Ансар Алла» начали в ночь на 12 января США и Великобритания. Удары коалиции во главе с США предполагались «ограниченными, но значительными».