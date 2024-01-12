Сана, 12 января, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Удары по «множественным целям» движения хуситов «Ансар Алла» на территории Йемена нанесли США и Великобритания. Об этом 12 января сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американских властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Атаки совершаются по подконтрольным хуситам районам Йемена. В частности, под удар попали столица Йемена Сана, а также города Таиз, Саада и Ходейда. Отмечается, что Вашингтон задействовал крылатые ракеты Томагавк (Tomahawk). Удары наносятся с подлодок, кораблей и самолётов со стороны Красного моря.

Утверждается, что всего атаковано более десяти целей, в том числе международный аэропорт Йемена. Официального подтверждения информации не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военную операцию против движения йеменских хуситов «Ансар Алла» начали в ночь на 12 января США и Великобритания. Нанесение авиаударов по позициям хуситов в Йемене санкционировал накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Удары коалиции во главе с США предполагались «ограниченными, но значительными». Для авиаударов, вероятно, задействуют британские самолеты Typhoon, базирующиеся на базе Акротири на Кипре.