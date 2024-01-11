Москва, 11 января, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав, один из главных фигурантов уголовного дела о хищениях на космодроме «Восточный», умер в СИЗО после драки с сокамерником. Об этом стало известно 11 января.

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«Его спровоцировал на конфликт сокамерник, в результате драки он получил травму головы и его положили сперва в медчасть СИЗО № 4, потом перевели в больницу Матросской тишины», — рассказал РБК близкий к ФСИН источник.

По имеющейся информации, Волкодав впал в кому после трепанации черепа, затем умер.

Как ранее в тот же день сообщало ИА Регнум, Волкодава доставили из СИЗО в 13-ю больницу Москвы с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием».

При строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области похитили более 11 млрд рублей. Возбудили более 120 уголовных дел и осудили десятки человек. Замоскворецкий районный суд города Москвы 30 октября 2023 года приговорил к пяти годам колонии двух фигурантов дела о мошенничестве при строительстве космодрома «Восточный».