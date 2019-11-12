Президент России Владимир Путин на очередном совещании с членами правительства РФ 11 ноября заявил о воровстве на строительстве космодрома «Восточный». «Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов!» — отметил глава государства и напомнил о возбуждении десятков уголовных дел. 12 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на критику президента. Он подчеркнул, что поводов волноваться нет. [[[picture1]]] Подробнее о строительстве космодрома «Восточный» в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Ракета-носитель «Союз 2 1а»

11:45 12.11.2019 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области похищено более 11 млрд рублей. Читайте также: Песков пояснил претензии Путина по строительству космодрома «Восточный»

11:49 12.11.2019 За время строительства космодрома «Восточный» было возбуждено 128 уголовных дел, осуждены 32 человека. Ещё 5 уголовных дел находятся на стадии расследования.

11:50 12.11.2019 Стартовый комплекс космодрома Восточный [(cc) Владислав Ларкин]

11:53 12.11.2019 Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что первая очередь космодрома «Восточный» достроена, но для приёма её в эксплуатацию не готовы документы.

11:54 12.11.2019 Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин [government.ru]

12:01 12.11.2019 «С самого начала история космодрома была связана с какими-то скандалами. Вместо того, чтобы стать гордостью России, космодром превратился в источник хищений», — заявлял вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. Читайте также: Инженер о дефектах на Восточном: Не гордость России, а источник хищений

12:07 12.11.2019 После заявления Путина о хищениях на космодроме «Восточный» Дмитрий Песков сообщил, что претензии президента не относятся к нынешнему руководству Роскосмоса.

12:19 12.11.2019 В октябре 2018 года стало известно о дефекте одного из деформационных швов на стартовом комплексе космодрома «Восточный». Выяснилось, что он был выполнен не по проекту. Дефект был устранён. Читайте также: На стартовом столе космодрома Восточный устранен критический дефект

12:22 12.11.2019 Строительство второй очереди космодрома «Восточный» решено ускорить, чтобы выйти на двухмесячное опережение графика производства работ по возведению стартового комплекса «Ангара». Читайте также: Рогозин распорядился увеличить темпы строительства космодрома «Восточный»

12:32 12.11.2019 Генпрокуратура в ноябре 2018 года заявила о том, что с 2014 года ущерб при строительстве космодрома «Восточный» составил более 10 млрд рублей, возбуждено более 140 уголовных дел. Читайте также: В Генпрокуратуре оценили ущерб от нарушений при строительстве «Восточного»

12:37 12.11.2019 Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность назвать именем Владимира Путина стартовый комплекс на одном из космодромов страны, а также космодром «Восточный». Читайте также: Рогозин допустил возможность назвать именем Путина космодром «Восточный»

12:45 12.11.2019 После того как президент РФ Владимир Путин обратил внимание на воровство при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозинзаявил, что все причастные к коррупции строители отстраненны от проекта.

12:49 12.11.2019 До конца 2019 года на космодром должны доставить три ракеты-носители «Союз-2». Две такие ракеты доставлены на «Восточный» ранее. Этими носителями полностью закрывается план запусков на 2020 год. Читайте также: На космодром «Восточный» доставят три ракеты-носителя до 2020 года

12:51 12.11.2019 Ракету семейства «Ангара» планируют впервые запустить с космодрома «Восточный» в конце лета 2023 года.

13:01 12.11.2019 Со строительством космодрома «Восточный» растёт и космоград Циолковский. Читайте также: В космограде Циолковский в Приамурье запущен новый водозабор

13:11 12.11.2019 Первые хищения на стройке космодрома «Восточный» были выявлены в 2015 году. Один за другим скандалы привлекли к строительству стратегического объекта внимание всей страны. Читайте также: Космическая надежда России: год громких скандалов на «Восточном»

13:14 12.11.2019 Дмитрия Рогозина призывали сдержать своё обещание и отдать зуб, если строительство космодрома «Восточный» в Амурской области не будет завершено в 2015 году. «Зуб не дам, а в зубы — с удовольствием», — отвечал Рогозин. Читайте также: Рогозина хотят лишить зуба: «Зуб не дам, а в зубы — с удовольствием»

13:26 12.11.2019 В январе 2016 года при получении взятки был задержан инженер космодрома «Восточный». Взятка за подписание актов о приёмке выполненных работ составляла всего 50 тыс. рублей.

13:27 12.11.2019 Регулярно строителям космодрома «Восточный» задерживали заработную плату.

13:37 12.11.2019 Аресты на космодроме «Восточный» шли один за другим. В январе 2016 года были арестованы три ведущих инженера технадзора. Деньги задержанные получали за подпись в акте о приемке в эксплуатацию автомобильных дорог, ведущих к космодрому. Читайте также: Арестованы три ведущих инженера космодрома «Восточный» за крупные взятки

13:40 12.11.2019 Владимир Путин заявил, что на строительстве космодрома «Восточный» продолжается воровство. Президент подчеркнул, что, несмотря на многочисленные аресты, на стратегической стройке продолжают воровать.

13:43 12.11.2019 В феврале 2016 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, приведшем к срыву графика работ на космодроме «Восточный» в Приамурье, был арестован заместитель главы «Дальспецстроя».

13:48 12.11.2019 В феврале 2016 года размер ущерба от хищений при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области составлял 1,4 млрд рублей. Спустя почти три года ущерб составил 11 млрд рублей.

13:51 12.11.2019 При поставке кабеля для объектов космодрома «Восточный», по версии следствия, было похищено 11,5 млн рублей. Читайте также: Строительство «Восточного»: В деле о хищениях — новые фигуранты

13:54 12.11.2019 Дочь Юрия Хризмана и сестра Михаила Хризмана, обвиняемых в многомиллионных хищениях, которые, как утверждает следствие, были раскрыты в рамках расследований на космодроме «Восточный», рассказала о давлении на отца, провокационных заявлениях в СМИ и поиске виновных ради виновных. Читайте также: Дочь обвиняемого в хищениях Хризмана: «Зачем обманывают президента?»

13:59 12.11.2019 Генерального директора компании «Стройиндустрия-С» Сергея Терентьева суд приговорил к 11 месяцам колонии общего режима и к выплате штрафа объёмом 100 тысяч рублей. Эта компания в ноябре 2014 года заключила договор на выполнение работ на строительстве космодрома «Восточный», а затем потратила около 6 млн рублей на внутренние нужды, а не на строительство объекта.

14:02 12.11.2019 Пока строился космодром «Восточный», а подрядчики похищали миллиарды рублей, очень сильно переживали жители Якутии. На республику после пусков с космодрома падают части ракет. Читайте также: Якутяне боятся ракет с «Восточного»: «Плана обеспечения безопасности нет»

14:15 12.11.2019 Первый пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный» не состоялся в запланированный день. Его перенесли. Это заставило президента РФ Владимира Путина задержаться на космодроме до выяснения причин срыва долгожданного запуска. Читайте также: Путин останется на «Восточном» до тех пор, пока ракета не стартует

14:18 12.11.2019 Первый старт ракеты с «Восточного» был задержан на сутки. Несмотря на сбой, Владимир Путин поздравил всех причастных с пуском ракеты-носителя. Читайте также: Путин поздравил строителей с первым запуском ракеты с «Восточного»

14:21 12.11.2019 За срыв первого пуска ракеты-носителя с космодрома «Восточный» выговор от Путина получил Дмитрий Рогозин, который в 2016 году являлся вице-премьером, строгий выговор — глава Роскосмоса Игорь Комаров.

14:24 12.11.2019 «Дорого яичко ко Христову дню», — сказал президент Владимир Путин про успешный старт ракеты с космодрома «Восточный».

14:26 12.11.2019 Очередное уголовное дело о крупной растрате при строительстве космодрома «Восточный» было возбуждено в мае 2016 года. В растрате, произведённой в особо крупном размере, подозревался руководитель подрядной организации, которая выполняла строительно-монтажные и пусконаладочные работы на «Восточном». На расчётный счёт организации заказчик перечислил аванс, из которого, как выяснилось в ходе расследования, директор организации более 76 млн рублей потратил на погашение своего кредита. Читайте также: МВД возбудило новое уголовное дело о крупной растрате на «Восточном»

14:29 12.11.2019 Как сообщил Дмитрий Рогозин, строительство первой очереди космодрома «Восточный» обошлось в 84 млрд рублей. Сейчас сообщается, что хищения на стратегической стройке превысили 11 млрд рублей.

14:32 12.11.2019 Проектировщик космодрома «Восточный» Сергей Островский по решению Гагаринского суда Москвы был приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в 800 тыс. рублей. Он похитил 14 млн рублей, выделенных на выполнение проектных и изыскательских работ для создания стартового комплекса космодрома «Восточный».

14:36 12.11.2019 Гендиректора ЗАО «ТМК» Игоря Нестеренкопризнали виновным в особо крупном мошенничестве и приговорили к 3,3 года колонии общего режима и штрафу 900 тыс. рублей. Суд счёл доказанным тот факт, что фигурант причастен к хищению 104,5 млн рублей, которые принадлежали компании. ЗАО «ТМК» строило не только космодром «Восточный» в Амурской области, но и мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012.

14:38 12.11.2019 ФАС России выявила сговор при определении подрядчика по расчёту сметы на строительство космодрома «Восточный». Читайте также: При строительстве космодрома «Восточный» выявлен сговор — ФАС

14:42 12.11.2019 В январе 2015 года начальник отдела снабжения ООО «Идеал» Кудлаевадоговорилась со знакомым генеральным директором ООО «СтройСнаб-ДВ» Киренцовым завысить стоимость материалов для космодрома «Восточный» и похитить 900 тыс. рублей. Кудлаеву суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно. Киренцов получил 7 лет колонии строгого режима.

14:46 12.11.2019 Трёх ведущих инженеров по надзору за строительством космодрома «Восточный» суд признал виновными в получении взяток на сумму в 6,5 млн рублей за покровительство по службе. Читайте также: Три инженера космодрома «Восточный» осуждены за взятки в 6,5 млн рублей

14:58 12.11.2019 Сорван был и второй пуск с космодрома «Восточный». Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала в штатном режиме, но 19 спутников не были доставлены на орбиту. Читайте также: Медведев призвал наказать ответственных за провал пуска «Союз-2.1б»

15:00 12.11.2019 Ещё четверо обвиняемых в хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома «Восточный» в Приамурье приговорены судом к лишению свободы на срок от 4,5 до 8 лет.

15:02 12.11.2019 Руководитель «Дальспецстроя», одного из главных подрядчиков стратегической стройки — космодрома «Восточный», Юрий Хризман получил по решению суда 12 лет колонии.

15:22 12.11.2019 Ещё трёх фигурантов уголовного дела о растрате в ходе строительства космодрома «Восточный» в Амурской области суд приговорил к лишению свободы на сроки от 6,5 до 7,5 лет в мае 2018 года.

15:43 12.11.2019 Строительство первой очереди в 2013 году. Космодром «Восточный» [kremlin.ru]

15:53 12.11.2019 В мае 2018 года в Москве был арестован замдиректора упраздненного Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) Александр Мордовец, который курировал строительство космодрома «Восточный». Его обвинили в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Мордовец получил от гендиректора фирмы-подрядчика «Строймонолит-14» свыше 32 млн рублей за выгодные контракты на строительство объектов космодрома, а также общее покровительство. 1 ноября 2019 года Мордовец и экс-гендиректор «Строймонолит-14» Олег Щуров предстали перед судом — процесс идёт в Бабушкинском суде Москвы. Оба вины не признают.

15:59 12.11.2019 Экс-глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман

16:06 12.11.2019 Александр Мордовец [arms-expo.ru]

16:34 12.11.2019 В сентябре 2018 года выяснилось, что стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме «Восточный» нуждается в ремонте из-за образовавшихся пустот в грунте. Причиной образования пустот назвали работу подрядчика — Спецстроя России. На ликвидацию пустот потребовалось ещё 4,6 млн рублей — контракт был заключён с компанией «Адонис». Подробности: Ликвидация пустот на космодроме «Восточный» оценена в 4,6 млн рублей

16:52 12.11.2019 Общий ущерб от нарушений во время строительства космодрома «Восточный» ещё год назад, в ноябре 2018 года, оценивался Генпрокуратурой на сумму более 10 млрд рублей.

17:12 12.11.2019 Космодром «Восточный» [(cc) Марина Лысцева.roscosmos.ru]

17:25 12.11.2019 «С самого начала история космодрома была связана с какими-то скандалами. Вместо того, чтобы стать гордостью России, космодром превратился в источник хищений. Самое ужасное, что серьёзные уроки из этой истории никакие не выносятся. Да, сажают людей десятками, есть более 30 уголовных дел, но такое ощущение, что причину возникновения коррупционной ситуации никто не видит или не хочет видеть», — комментировал в 2018 году ситуацию со строительством «Восточного» вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. Подробнее: Инженер о дефектах на Восточном: Не гордость России, а источник хищений

17:34 12.11.2019 При этом выяснилось, что строители космодрома «Восточный» за свой труд получали в разы меньше, чем строители газоперерабатывающего завода, возводимого неподалёку. Вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что у него появилось «много вопросов» после изучения предыстории возведения космодрома, проектно-сметной документации на строительство и ценообразования при расчёте стоимости проекта.

17:42 12.11.2019 Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который сказал, что воровство на строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области, несмотря на уголовные дела и посадки, так и продолжается. Читайте подробнее: Рогозин отреагировал на слова Путина о хищениях на «Восточном»

17:49 12.11.2019 Дмитрий Рогозин [Government.ru]

18:47 12.11.2019 Новое уголовное дело о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» было возбуждено в июле 2019 года. ООО «Строй-Формат ДВ» не выполнило взятые на себя обязательства по поставке вентиляционного оборудования на космодром, а генеральный директор общества присвоил себе полученный аванс. Ущерб составил 5,3 млн рублей. Суммарный ущерб от хищений при строительстве «Восточного» Генпрокуратура России оценивает в сумму более 10 млрд рублей, было возбуждено 140 уголовных дел.

19:31 12.11.2019 Ещё один эпизод хищения при строительстве космодрома «Восточный» — начальник управления механизации занимался воровством уложенной для бетонирования арматуры. Хищения продолжались почти год, ему удалось срезать и продать арматуру на 43 млн рублей.

20:02 12.11.2019 Ракету семейства «Ангара» планируют впервые запустить с космодрома «Восточный» в конце лета 2023 года. Для этого на космодроме идёт строительство второй очереди. В августе 2018 года было начато возведение стартового стола для ракеты «Ангара», ранее начало работ несколько раз откладывали. Оборудование под строительство второй очереди было завезено на космодром ещё в августе 2017 года.