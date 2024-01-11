Москва, 11 января, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Один из главных фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный», экс-руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав умер в «Матросской Тишине», сообщил 11 января Telegram-канал «112».

РИА Новости/Алексей Филиппов

«Сегодня в 11 утра обвиняемый скончался», — говорится в сообщении.

По данным источника, Волкодава доставили из СИЗО в 13-ю больницу Москвы с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием».

Сообщалось, что Волкодава обвиняли в хищении миллиарда рублей у Минпромторга и Спецстроя при выполнении госконтрактов. В отношении него завели дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщало ИА Регнум, при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области похитили более 11 млрд рублей. Возбудили более 120 уголовных дел и осудили десятки человек.

Замоскворецкий районный суд города Москвы 30 октября 2023 года приговорил к пяти годам колонии двух фигурантов дела о мошенничестве при строительстве космодрома «Восточный». Суд назначил гендиректору ООО «Респект-СМ» Алику Алексаняну и гендиректору ООО «БАВАЛЬ» Баграту Мирзояну наказание в виде лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. В июне 2022 года Алексаняна обвинили в мошенничестве на 60 млн рублей.