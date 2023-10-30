Москва, 30 октября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Замоскворецкий районный суд города Москвы приговорил к пяти годам колонии двух фигурантов дела о мошенничестве при строительстве космодрома «Восточный», сообщили 30 октября в пресс-службе суда.

Суд назначил генеральному директору ООО «Респект-СМ» Алику Алексаняну и гендиру ООО «БАВАЛЬ» Баграту Мирзояну наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Алексаняна признали виновным в мошенничество в особо крупном размере, а Мирзояна — в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2019 года заявил, что при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области похитили более 11 млрд рублей. За время строительства космодрома возбудили порядка 128 уголовных дел, а приговоры вынесли в отношении 32 человек.

В июне 2022 года Алексаняна обвинили в мошенничестве на 60 млн рублей. Его взяли под стражу. На допросе бизнесмен свою вину не признал.