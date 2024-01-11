Москва, 11 января, 2024, 15:59 — ИА Регнум. За последние сутки украинские войска потеряли на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях в зоне спецоперации 175 бойцов. Об этом 11 января рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/ РИА Новости

Как отметил военный, на южнодонецком направлении группировка войск «Восток» при поддержке артиллерии, авиации и тяжёлых огнемётных систем нанесла удары по опорным пунктам двух бригад украинской армии у Новомихайловки и Павловки в ДНР.

«ВСУ потеряли более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация», — сообщил он.

На запорожском направлении российские военные нанесли авиационные и артиллерийские удары по скоплениям личного состава и техники нескольких бригад украинских войск около Работино и Вербового.

«Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — уточнил военный.

Он добавил, что на херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» с помощью систематического огня уничтожили до 30 бойцов ВСУ, а также четыре автомобиля и гаубицу Д-20.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 января Конашенков рассказал о потерях украинских войск на двух направлениях в зоне СВО. По его словам, на краснолиманском направлении ВСУ лишились до 160 военных, четырёх автомобилей и САУ «Акация», а на купянском направлении — до 85 бойцов, танка, двух БМП, трёх автомобилей и польской САУ Krab.

Также Вооружённые силы России поразили два склада с боеприпасами ВСУ. Он добавил, что также российские военные нанесли удары по 119 артиллерийским подразделениям украинской армии на огневых позициях, а также по живой силе и технике ВСУ в 126 районах.