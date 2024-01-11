Москва, 11 января, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Российские военные поразили два склада с боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 11 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами <…> поражены два склада боеприпасов ВСУ», — заявил генерал-лейтенант.

В ведомстве добавили, что российские силы также поразили 119 артиллерийских подразделений украинской армии на огневых позициях, живую силу и технику ВСУ в 126 районах.

В Минобороны также сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских дронов в районах населённых пунктов Белогоровка, Верхнекаменка (ЛНР), Марьинка, Спорное (ДНР), Каменка-Днепровская в Запорожской области, Казачьи Лагери, Алешки в Херсонской области.

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