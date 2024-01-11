Москва, 11 января, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Все разведывательные российские системы, включая беспилотники, эффективно применяют в спецоперации. Об этом 11 января заявил президент России Владимир Путин, который находится в рабочей поездке в Хабаровске.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Продукция, которую вы и ваши коллеги выпускаете, <…> крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные», — заявил президент участнику встречи, рассказавшему о разработке модульной платформы для дронов, испытанной в зоне спецоперации.

Глава государства также добавил, что России в разработке беспилотников важно опережать противника и быть на шаг впереди. Это один из современных способов ведения вооруженной борьбы, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря 2023 года президент сообщил, что ситуация с количеством беспилотников у Вооружённых сил России в зоне СВО улучшается.

Глава государства в сентябре отметил, что России может не хватить даже 1 млн специалистов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), которых готовят по программе до 2030 года. Путин пояснил, что это может произойти из-за того, что отрасль быстро развивается.

Помимо этого, 1 января 2024 года Путин заявил, что российской армии нужно больше средств подавления дронов на поле боя. При этом он отметил, что необходимые военнослужащим новые виды вооружений появляются в войсках достаточно быстро.