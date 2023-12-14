Москва, 14 декабря, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Ситуация с количеством беспилотников у Вооружённых сил России в зоне спецоперации улучшается. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Павел Лисицын/РИА Новости

По словам главы государства, ситуация с обеспечением армии России в зоне спецоперации беспилотными летательными аппаратами улучшается и этого невозможно не заметить.

«Вы не можете не видеть, что ситуация улучшается», — отметил Путин.

Президент добавил, что ситуация в этом вопрос всё ещё не идеальная, однако постоянно идёт работа над её улучшением.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 19 сентября посетил предприятие компании «Аэроскан» по производству беспилотников в Ижевске. Головная организация группы компаний ZALA Aero производит барражирующие боеприпасы «Ланцет» и беспилотники-разведчики.

Глава государства 1 сентября отметил, что России может не хватить даже 1 млн специалистов по беспилотным летательным аппаратам, которых готовят по программе до 2030 года. Путин пояснил, что этом может произойти из-за того, что эта отрасль сейчас быстро развивается.