Москва, 1 сентября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. России может не хватить даже 1 млн специалистов по беспилотникам, так как отрасль быстро развивается, заявил 1 сентября президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить 1 млн специалистов в этой области. Даже, может быть, и этого ещё не хватит, потому что развивается очень быстро», — сказал он.

В апреле российский лидер заявлял, что в образовательные программы, в том числе для школьников, нужно включить курсы управления беспилотными летательными аппаратами.

Президент отмечал, что ребята смогут заняться полезным и интересным делом. Кроме этого, так называемая ранняя профориентация будет в конечном итоге полезна и стране, заключил российский лидер.

По словам главы государства, обладать навыками по управлению дронами необходимо также агрономам, энергетикам, строителям и транспортникам.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2022 года Владимир Путин поручил правительству РФ разработать Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Тогда же на заседании коллегии Минобороны российский лидер заявил, что Вооружённые силы России должны активно использовать беспилотные летательные аппараты. По его словам, они должны быть повсеместно.