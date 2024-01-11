Вашингтон, 11 января, 2024, 07:03 — ИА Регнум. В октябре 2023 года Соединённые Штаты Америки впервые за полтора года импортировали партию нефти из России, в ноябре заключили аналогичную сделку. Об этом в четверг, 11 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Согласно информации источника, в октябре США приобрели порядка 37 тысяч баррелей нефти из России, заплатив за импорт 2,7 миллиона долларов. В ноябре же объём сделки составил 9,9 тысячи баррелей на 750 тысяч долларов.

Отмечается, что один баррель российской нефти в октябре обошёлся Соединённым Штатам в 74 доллара, в ноябре — в 76 долларов, что значительно превышает установленный Вашингтоном «потолок цены» на нефть в 60 долларов.

В декабре 2022 года страны «Большой семёрки» совместно с Евросоюзом и Австралией ввели «потолок цен» на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря министерство финансов США опубликовало инициированный президентом Джо Байденом документ, согласно которому импорт из России лосося, трески, минтая и краба находится под запретом. Перед этим палата представителей Конгресса США одобрила ограничение на ввоз из России низкообогащённого урана сроком до конца 2040 года. Отмена запрета может произойти в том случае, если не будет других источников урана для поддержания работы ядерных реакторов.