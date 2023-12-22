Вашингтон, 22 декабря, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Министерство финансов США ввело запрет на импорт из России лосося, трески, минтая и краба, сказано в заявлении министерства.

Юрий Смитюк / ТАСС

В документе объясняется, что запрет вводится на основании указа президента США Джо Байдена. Так, в список попали лосось, треска, минтай и краб, а также «приготовленные из них продукты», которые были выловлены в России или в водах под юрисдикций РФ, или судами под российским флагом.

Перед этим, 11 декабря, Палата представителей Конгресса США одобрила ограничение ввоза низкообогащённого урана из России. Запрет начнёт действовать через 90 дней после вступления закона в силу и продлится до конца 2040 года.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет включил в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу алмазов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана.

Кроме того, были ужесточены экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Пакет санкций включает в себя и обеспечение ограничения цен на нефть, и дальнейшие ограничения на импорт товаров, которые приносят России значительные доходы, таких как чугунная, медная и алюминиевая проволока и трубки из фольги.