Вашингтон, 12 декабря, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США одобрила ограничение ввоза низкообогащённого урана из России. Голосование состоялось вечером 11 декабря. Решение поддержали обе партии, сообщило издание The Hill.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Теперь документ, который предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных в России предприятий, должен одобрить Сенат Конгресса США и глава Белого дома Джо Байден. Запрет начнёт действовать через 90 дней после вступления закона в силу и продлится до конца 2040 года.

При этом закон допускает отмену запрета, если нет других источников урана для поддержания работы ядерных реакторов и это будет отвечать национальным интересам США. Выдать разрешение на импорт может минэнерго США по согласованию с госсекретарём и министром финансов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте семь американских сенаторов из Конгресса США предложили ввести запрет на импорт российского урана. Как заявил один из представителей инициативной группы республиканец Джон Баррассо, на первом этапе следует навсегда отрезать американскую экономику от всей российской энергетики, включая уран. Он подчеркнул, что такая мера лишит Россию любых доходов и укрепит национальную безопасность США.

При этом Соединённые Штаты Америки с начала текущего года резко нарастили закупку урана из России. В первом полугодии 2023 года они приобрели 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф 7 ноября заявила, что зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности государства. По её словам, «серьёзную озабоченность» вызывает то, что порядка 20% топлива, используемого американскими реакторами, идёт по контрактам с российскими поставщиками.

Эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что США выгодно сотрудничество с Россией по закупке ядерного топлива, но если Вашингтон в целях нацбезопасности решится разорвать сотрудничество, то это потребует от Штатов дополнительных временных и финансовых крупных затрат.