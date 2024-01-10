Москва, 10 января, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной России, чемпион страны в составе ЦСКА Павел Мамаев опроверг сообщения об устроенном им дебоше на борту самолёта, вылетевшего из Москвы в Дубай.

Алексей Филиппов /РИА Новости Экс-футболист сборной России Павел Мамаев

«Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребёнок», — заявил Мамаев корреспонденту Sport24.

Спортсмен добавил, что спокойно попросил коляску, потому что она находилась в багаже. По его словам, если бы на борту лайнера устроили скандал, быстро бы разобрались и виновный уже находился бы в отделении полиции.

Помимо этого, Мамаев рассказал, что улететь не удалось из-за неисправности в самолёте.

Ранее 10 января появилась информация о том, что Мамаев якобы устроил скандал на рейсе Москва — Дубай. Он кричал и ругался из-за отказа бортпроводников принести ему детскую коляску. Мамаев отказывался покидать самолёт, пока ему не отдадут коляску. Однако позже вместе с семьёй ушёл в зал ожидания.

Мамаев с 2009 года играл в составе сборной России по футболу. В составе ЦСКА он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В мае 2019 года его приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы за драки (вышел по УДО).

В январе 2023 года стало известно, что экс-футболист переехал в Дубай, где устроился тренером в детскую академию футбола. Позднее, в феврале 2023 года, Мамаев сообщил, что в возрасте 34 лет завершил спортивную карьеру в России. Он пояснил, что принял такое решение, потому что захотел больше проводить время с женой и новорождённым сыном.