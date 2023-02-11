Москва, 11 февраля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Российский футболист Павел Мамаев в возрасте 34 лет сообщил, что завершил спортивную карьеру в России. Видео с его заявлением 11 февраля обнародовал в своём телеграм-канале комментатор и журналист Тимур Журавель.

Семен Сергеев/ТАСС Футболист Павел Мамаев

«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило три-четыре предложения, из‑за рубежа тоже», — рассказал футболист.

Он сообщил, что принял такое решение, потому что устал и захотел больше проводить время с женой и новорождённым сыном.

Напомним, Мамаев был в составе сборной России по футболу с 2009 года. В составе ЦСКА он стал чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка России. В мае 2019 годе его приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы за драки (вышел в сентябре по УДО). В январе 2023 года стало известно, что он переехал в Дубай, где устроился тренером в детскую академию футбола.