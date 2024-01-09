Красный Лиман, ДНР, 9 января, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Самолёты Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили четыре украинских командно-наблюдательных и три опорных пункта противника на краснолиманском направлении, сообщил журналистам старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров.

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

«На краснолиманском направлении оперативно-тактическая авиация российской группировки войск уничтожила четыре командно-наблюдательных, три опорных пункта и два района сосредоточения техники украинских войск в районах населённых пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва», — сказал он.

В беседе с «РИА Новости» Шаров уточнил, что российская авиация сбросила универсальные модули планирования коррекции УМПК-500 на позиции 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января появилась информация о том, что Вооружённые силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Российские военные применили для этого гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

Кроме того, бомбардировщики Су-34 ВКС России поразили авиабомбами украинский укрепрайон на краснолиманском направлении. Разведка подтвердила, что по объектам удалось попасть.