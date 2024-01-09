Вашингтон, 9 января, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Планы США по финансовой поддержке Украины раскритиковал американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Соответствующий комментарий бизнесмен оставил 9 января на своей странице в принадлежащей ему соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM

Маск прокомментировал скриншот с базовыми параметрами одной из версий законопроекта о дополнительных бюджетных ассигнованиях, который включал 65,5 миллиарда на нужды Украине.

«Еще 65 миллиардов Украине? Какова стратегия выхода?» — написал Маск.

Предприниматель пояснил, что он поддерживает Украину, но указал, что это вечный конфликт, где нет никакого прогресса.

«Молодежь страны просто приносится в жертву без каких-либо территориальных приобретений», — добавил Маск.

Законопроект, предусматривающий выделение Украине 65,5 миллиарда долларов против запрашиваемых Белым домом 61 миллиарда был заблокирован в декабре республиканской оппозицией в палате представителей Конгресса США. В обмен на одобрение дополнительных ассигнований республиканское большинство требует от Белого дома провести радикальную миграционную реформу.

При этом администрация президента США Джозефа Байдена надеется, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных денег Киеву в январе 2024 года. В вопросе продолжения поддержки Украины время не на «стороне США».

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский лидер Байден 22 декабря подписал проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год, который уже начался 1 октября, в размере 886,3 млрд долларов. В перечисленных статьях расходов Украине из этой суммы полагается 800 млн долларов.

При этом 4 января координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга сообщил, что США больше не располагают средствами для дальнейшей военной поддержки Украины, а выделение новых пакетов военной помощи потребует одобрения со стороны Конгресса.

8 января лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер сообщил о прогрессе в переговорах между республиканцами и демократами в Сенате США по вопросу ужесточения миграционного законодательства в обмен на одобрение запроса президента Байдена для выделения помощи Украине.