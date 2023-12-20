Вашингтон, 20 декабря, 2023, 20:19 — ИА Регнум. О последнем пакете военной помощи США для Украины будет объявлено до конца декабря 2023 года, при этом администрация президента США Джо Байдена надеется, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных денег Киеву в январе 2024 года, заявил 20 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, Белый дом имеет возможность предоставить киевскому режиму лишь один пакет военной помощи до одобрения Конгрессом выделение дополнительного средств. Чиновник также признал, что в вопросе продолжения поддержки Украины время не на «стороне США».

«Время не на нашей стороне. Мы хотим получить финансирование как можно скорее. Очевидно, это с наибольшей вероятностью произойдёт в январе, но чем раньше, тем лучше», — сказал представитель Белого дома.

Как передавало ИА Регнум, ранее Кирби уже сообщал, что в конце декабря 2023 года власти США объявят о новом пакете помощи Украине и этот пакет станет последним. Для того чтобы помощь Украине продолжала оказываться, необходимо одобрение со стороны Конгресса США.

Уточнялось, что средства, которые были предназначены для помощи Украине, но не были ей переданы, направлены для восполнения военных запасов самих США.

Перед этим Кирби заявил, что президент США Джозеф Байден готов к компромиссам по вопросу об увязывании оказания военной помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. Вопрос может быть рассмотрен в январе 2024 года.