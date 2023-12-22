Вашингтон, 23 декабря, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден 22 декабря подписал проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год, который уже начался 1 октября, в размере 886,3 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном его пресс-службой заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В перечисленных статьях расходов Украине из этой суммы полагается 800 млн долларов.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект 14 декабря, Сенат — 13 декабря. Основные расходы на Украину Байден запросил отдельным документом. Его рассмотрят конгрессмены.

Как сообщало ИА Регнум, США планируют объявить до конца 2023 года о последнем пакете военной поддержки Украине, заявила 21 декабря журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По её словам, новые поставки вооружения потребуют поддержки от конгрессменов на выделение очередного пакета средств Киеву по запросу Джо Байдена.

В последнее время выделяемые Вашингтоном пакеты военной помощи Украине становились всё меньше, также снизились объёмы нового финансирования, добавила пресс-секретарь.

При этом администрация американского президента надеется, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных денег Киеву в январе 2024 года. В вопросе продолжения поддержки Украины время не на «стороне США».

По запросу администрации США на нужды Украины требуется дополнительно выделить порядка $61 млрд. В Конгрессе республиканцы не идут на уступки, требуя согласования миграционной реформы.