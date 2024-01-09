Орел, 9 января, 2024, 20:04 — ИА Регнум. При падении одного из дронов ВСУ в Орле получил повреждения многоквартирный дом. Об этом 9 января сообщил мэр города Юрий Парахин в Telegram-канале.

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Градоначальник напомнил, что ранее в Орле упали два украинских беспилотника и ещё один — в Орловском муниципальном округе.

«Один из беспилотников впоследствии причинил ущерб многоэтажному дому — взрывной волной выбиты стекла. На месте работают оперативные службы силового блока города и области», — написал он.

Мэр уточнил, что в администрации города создали комиссию по ЧС, совместно с управляющей компанией и специалистами территориального управления занимающуюся восстановлением повреждений и находящуюся в постоянном контакте с жильцами. Жителям получившего повреждения дома при необходимости предложили разместиться в пункте временного размещения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 января губернатор Орловской области Андрей Клычков написал, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле. Возникшее в результате происшествия возгорание оперативно локализовали.

Позднее в этот же день в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали дроны ВСУ в Курской и Орловской областях. Четыре беспилотника уничтожили над Курской областью и ещё два — над Орловской. Позже ведомство сообщило, что ещё один дрон сбили над Курской областью и один перехватили над Орловской.