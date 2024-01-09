Горловка, ДНР, 9 января, 2024, 19:15 — ИА Регнум. При обстреле Горловки в ДНР со стороны украинской армии погиб мирный житель. Об этом 9 января сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

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«В результате обстрела посёлка шахты «Кочегарка» (Центрально-Городской район Горловки) со стороны украинских террористов погиб мирный горловчанин», — написал он.

Позднее Приходько сообщил, что в результате обстрела ВСУ жилого массива «Строитель» в Никитовском районе Горловки получила ранения одна мирная жительница.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января мэр Горловки написал, что при обстреле города украинскими войсками погиб один человек. Ранее в этот же день ВСУ дважды атаковали Горловку с использованием дронов.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 6 января сообщил, что при обстреле Куйбышевского района получили ранения два мирных жителя. По его словам, в ночь на 6 января ВСУ пять раз атаковали Донецк.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января призвал не забывать, что ракеты, которыми ВСУ обстреляли Белгород в канун Нового года, произвели в Германии, США, Франции и других странах.