Горловка, ДНР, 6 января, 2024, 15:48 — ИА Регнум. В результате обстрела населённого пункта Горловка в ДНР со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил 6 января мэр города Иван Приходько.

Виктор Антонюк /РИА Новости

«В результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный горловчанин. Вечная память», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавали ИА Регнум, Вооружённые силы Украины 6 января дважды атаковали Горловку с использованием БПЛА.

Первый обстрел был зафиксирован в 12:10 мск. Украинские боевики сбросили снаряд с беспилотника на Никитовский район города. Позднее, в 13:20 мск, этот же район был атакован дроном-камикадзе.

В результате атаки ещё двое мирных жителей получили ранения.