Донецк, 6 января, 2024, 15:39 — ИА Регнум. В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) ранения получили два мирных жителя, сообщил 6 января мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Он информировал, что за период с 21:00 5 января до 9:00 6 января территория Донецка пять раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. По его словам, в направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов украинские военные выпустили 10 снарядов калибром 155 мм и сбросили один снаряд с БПЛА.

«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зуевской произошло прямое попадание снаряда в квартиру многоквартирного дома. Есть пострадавший, анкетные данные которого уточняются», — написал донецкий мэр.

Позднее он добавил, что в результате атаки ВСУ ранения получил ещё один мирный житель.

Как передавало ИА Регнум, 4 января ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке. В результате обстрела произошло прямое попадание в многоквартирный дом по улице Нарвской.

После обстрела ВСУ из-под завалов многоквартирного дома в Донецке спасли мужчину с осколочными ранениями, одна женщина погибла. Отмечается, что взрывоопасный предмет попал в квартиру на втором этаже жилого дома в Куйбышевском районе Донецка. В результате обрушилось перекрытие, два человека оказались под завалами.