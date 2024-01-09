Москва, 9 января, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о якобы использовании российской стороной ракет КНДР для ударов по военным объектам на контролируемой Киевом территории. Он заявил об этом 9 января на брифинге.

Антон Вергун/РИА Новости

«Мы оставляем это без комментариев», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать эти заявления.

Песков также обратил внимание на то, что ракеты, которые ВСУ использовали для обстрелов гражданских объектов на российской территории — по центру Белгорода в канун Нового года — произвели в Германии, США, Франции и других странах.

«Давайте не забывать об этом», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби обвинил Россию в использовании для ударов по военным объектам на Украине полученных от КНДР ракет. При этом он не предоставил никаких доказательств своих утверждений.

Украинские войска 30 декабря нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. В результате погибли 25 мирных жителей и ещё более ста человек получили ранения.

Позднее ВСУ продолжили вести наносить ракетные удары и атаковать дронами Белгород и Белгородскую область. Так, 9 января губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что после украинских обстрелов три человека находятся в реанимации.