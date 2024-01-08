Брянск, 8 января, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника украинской армии в небе над Брянской областью. Об этом 8 января написал губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

РИА Новости

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Богомаз уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений. На месте падения дронов ВСУ работают сотрудники оперативных служб.

В Министерстве обороны подтвердили информацию об уничтожении дронов и уточнили, что украинские беспилотники сбили в Брянской области в 17:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 января Богомаз написал, что при атаке дронов ВСУ получили повреждения восемь жилых домов. Он уточнил, что никто из людей не пострадал.

Губернатор Брянской области 7 января сообщил о сбитом над Севским районом украинском дроне самолётного типа. В Минобороны уточнили, что беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью примерно в 13:00 мск.