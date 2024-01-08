Севский район, Брянская область, 8 января, 2024, 17:03 — ИА Регнум. В Брянской области в результате атаки украинских беспилотников получили повреждения восемь жилых домов, написал 8 января губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

ВСУ применили беспилотники для атаки на село Лемешовка в Севском районе. По мирным объектам украинская армия выпустила более десяти снарядов. Люди не пострадали.

«В результате обстрела частично повреждены восемь жилых домовладений, хозпостройки, три легковых автомобиля, одна единица специализированной техники сельхозпредприятия», — сообщил Богомаз.

Он добавил, что уличное освещение частично нарушилось после атаки. На месте повреждений ведут восстановительные работы аварийные бригады.

Как сообщало ИА Регнум, Богомаз 7 января написал в Telegram-канале о сбитом над Севским районом украинском дроне самолётного типа. В результате никто не пострадал.

Минобороны уточнило, что украинский бесплотник российские силы ПВО сбили над Брянской областью примерно в час дня.

Ранее в этот же день Богомаз сообщал о том, что российские средства РЭБ подавили беспилотник ВСУ на территории Погарского района.