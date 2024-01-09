Подольск, Московская область, 9 января, 2024, 09:22 — ИА Регнум. В Подольске после массового отключения отопления задержали начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», генерального директора этого завода. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

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В ведомстве уточнили, что их задержали в рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Кроме этого, следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Кроме начальника котельной, задержали заместителя главы администрации городского округа Подольска.

«Он подозревается в том, что, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной <…> подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023–2024 гг. и выдал ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» паспорт готовности к отопительному сезону, что привело в дальнейшем к аварии на теплотрассе», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

При этом отмечено, что чиновник достоверно знал, что необходимо провести технические мероприятия для проверки пригодности оборудования для отопительного сезона и о наличии дефектов.

Следователи провели обыски в помещениях и на рабочих местах задержанных, идут допросы.

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Как сообщало ИА Регнум, 4 января на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» произошёл прорыв. При этом обнаружили три утечки. Однако время ремонта затянулось из-за режимного статуса объекта. Без отопления и горячей воды остались жилые дома, больницы и школы в микрорайоне Климовск.

С 5 января в Подольске ввели режим ЧС. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, аварию допустил владелец частной котельной. Авария произошла из-за неправильной эксплуатации котельной.

Следственное управление СК по Подмосковью возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности из-за отключения тепла в 170 жилых домах и организациях в Подольске.

Вечером 7 января без тепла оставались более 40 многоквартирных домов. Воробьёв пообещал, что власти выплатят компенсации жителям города, которых затронуло отсутствие отопления в морозы.