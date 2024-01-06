Подольск, Московская область, 6 января, 2024, 15:07 — ИА Регнум. В подмосковном Подольске введён режим ЧС локального характера из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск, сообщил глава округа Григорий Артамонов.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части мкр. Климовск отсутствует уже продолжительное время, ввели режим ЧС локального характера», — написал Артамонов в своём Telegram-канале.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Подольске с 5 января. Это позволяет властям задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.

Рекордные морозы

Холода в России бьют рекорды, и сильные морозы, пришедшие в новогоднюю ночь, неизбежно оказывают влияние на работу коммунальных служб и транспортную инфраструктуру, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров.

В частности, в Подмосковье местами ударили 30-градусные морозы. В столице и Московской области с вечера 5 января до вечера 7 января действует оранжевый уровень погодной опасности. Проблемы с теплом и водой в регионе наблюдаются в Химках, Балашихе, Люберцах. Из-за прорыва на теплотрассе местной котельной без отопления в Подольске остались около 21 тысячи человек. Отключения затронули и городскую больницу.

Эксперты не раз указывали на проблемы в системе ЖКХ: изношенность инженерных сетей, заложенных ещё в Советском Союзе, недостаток кадров в жилищно-коммунальной сфере с её низкими зарплатами и малой популярностью у молодёжи, отметил Захаров.

Прорыв на теплотрассе

Прорыв в Подольском округе произошёл на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ». Были обнаружены три утечки, а сроки ремонта замедлялись из-за режимного статуса объекта. В ликвидации прорывов были задействованы силы самого предприятия и аварийных бригад МУП «Подольская теплосеть».

5 января Артамонов сообщил, что аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» завершены. В прокуратуре Московской области заявили, что организовали проверку в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг на территории региона.

«Городским и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения», — отметили в надзорном ведомстве.

Подача тепла возобновилась

Специалисты устраняют выявленные технические неполадки в работе котельной, запустить объект планируется в 21:00 мск, проинформировал глава округа днём 5 января. Специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки и параллельно готовят к работе второй, дополнительный котёл, отметил Артамонов.

Из-за морозов система замёрзла, и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах, объяснил глава округа утром 6 января. Он заверил, что специалисты делают всё, что в их силах, и в максимально короткие сроки устраняют течи.

Работа котельной, из-за аварии на которой часть одного из микрорайонов города осталась без тепла, стабилизирована, сообщил Артамонов днём 6 января. Аварийные бригады за ночь ликвидировали обнаруженные прорывы, а сейчас специалисты обеспечивают циркуляцию теплоносителя в сетях и начинают подключать многоквартирные дома, добавил он.