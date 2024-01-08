Подольск, Московская область, 8 января, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Жителям города Подольска в Московской области выплатят компенсации из-за отсутствия отопления в морозы, написал 8 января глава региона Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

Подольск-администрация.рф

Он сообщил, что 7 января провёл ряд встреч с жителями Климовска — микрорайона в Подольске. Губернатор поговорил с активистами и старшими по подъездам, а также с людьми, которые вечером пришли в спортивный центр «Юность».

По словам Воробьёва, такие встречи будут проходить регулярно — до момента, пока не решат все проблемы с отоплением в Климовске. На 10:00 мск запланировали очередную встречу.

Губернатор сообщил, что на встрече 7 января обсуждали перерасчёт оплаты за коммунальные услуги.

«У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платёжке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу», — сообщил Воробьёв.

Он добавил, что никаких заявлений от жителей не требуется и что власти сделают всё в автоматическом режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января подмосковное управление СК возбудило уголовное дело из-за отключения тепла в 170 жилых домах и организациях в Подольске. В городе в морозы прорвало теплотрассу. В помещениях организации, обслуживающей котельную, прошли обыски.

В городе с 5 января действует режим ЧС. По словам Воробьёва, аварию допустил владелец частной котельной. Прорыв теплотрассы произошёл 4 января.

Также СК начал проверку из-за отсутствия отопления в подмосковных Химках, Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Люберцах, в Раменском и Наро-Фоминском районах.

В пресс-службе правительства Московской области вечером 7 января сообщили, что без отопления остаются более 40 многоквартирных домов в Климовске.