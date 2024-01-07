Подольск, Московская область, 7 января, 2024, 12:09 — ИА Регнум. СК Подмосковья возбудил уголовное дело из-за отключения тепла в 170 жилых домах, а также организациях в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уголовное дело возбуждено по факту прорыва теплотрасс в подмосковном Подольске. Причины прорыва теплотрасс будут расследованы по ч. 1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — пояснили в СК.

В ведомстве отметили, что в помещениях организации, обслуживающей котельную, проводятся обыски, изымается техническая документация, допрашивается руководство.

«Следствием устанавливаются причины и условия, приведшие к аварии», — говорится в сообщении.

Кроме того, проводятся доследственные проверки по фактам отсутствия тепла в подмосковных Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске, Химках, Люберцах, а также Раменском и Наро-Фоминском районах, отметили в СК.

Как сообщало ИА Регнум 7 января, губернатор Московской области Андрей Воробьёв пояснил, что тепло в остающиеся без отопления дома в Подольске планируют подать в середине дня 7 января и пояснил причины ЧП. С его слов, отопления не было из-за того, что владелец частной котельной допустил аварию. Накануне, 6 января, был запущен один котёл и отопление в две очереди подали в часть домов.

С 5 января в Подольске действует режим чрезвычайной ситуации. На теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» произошёл прорыв. При этом обнаружили три утечки. Однако время ремонта затянулось из-за режимного статуса объекта.