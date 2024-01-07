Подольск, Московская область, 7 января, 2024, 23:07 — ИА Регнум. В городе Подольске Московской области более 40 многоквартирных домов ожидают подключения тепла. Авария в микрорайоне Климовск произошла ещё 4 января. В пресс-службе правительства региона 7 января заверили, что теплоснабжение восстановят в ближайшее время.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным властей, первый котёл был запущен накануне, сегодня к работе подключат второй агрегат.

«В ближайшее время восстановят теплоснабжение ещё в 44 домах. К теплу будут подключены уже 90% жилых строений в Климовске», — сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Губернатор Андрей Воробьёв признал, что в домах с подключенным теплоснабжением пока холодно, часть стояков не работают. Предстоит много работать, чтобы прогреть каждую квартиру, сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в Подольском городском округе Московской области произошёл прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ». 5 января были обнаружены три утечки, сроки ремонта замедлялись из-за режимного статуса объекта. В ликвидации прорывов были задействованы как силы самого предприятия, так и аварийных бригад МУП «Подольская теплосеть».

Из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск ввели режим ЧС локального характера. Глава округа Григорий Артамонов заявил, что эта мера позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы. Из-за морозов система замёрзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах. Специалисты усиленно работают над устранением аварий, заверил он.

Следственный комитет Подмосковья из-за отключения тепла в 170 жилых домах и организациях в Подольске возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проводятся доследственные проверки по фактам отсутствия тепла в подмосковных Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске, Химках, Люберцах, а также Раменском и Наро-Фоминском районах, добавили в СК.

По данным синоптиков, ночь на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опускалась до минус 27,1 градуса. Таких морозов в российской столице не было 42 года, уточнили метеорологи.