Белгород, 5 января, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Жителей Белгорода предупредили об угрозе ракетной опасности, сообщили 5 января в городской администрации.

Мэрия рекомендовала гражданам покинуть открытые участки улицы, а также выйти из своих автомобилей и вернуться домой. Тем, кто находится дома, не стоит подходить к окнам.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также в своём Telegram-канале предупредил горожан об угрозе. Он сообщил, что в случае получения сигнала «ракетная опасность» людям следует спуститься в укрытия.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января в Белгороде в результате взрыва снаряда около многоквартирного дома на улице Макаренко было повреждено большое количество окон и балконов в квартирах, основной удар пришёлся на парковку рядом с домом. Также сильно пострадал из-за обстрела участок на улице Почтовой, где было повреждено много припаркованных автомобилей, а один автомобиль перевернуло ударной волной.

В мэрии Белгорода сообщили, что от удара ракет ВСУ ночью 5 января пострадали мирные жители. Двоих мужчин доставил с различными осколочными ранениями в больницу.