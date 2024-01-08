Ольденбург, Германия, 8 января, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Водитель автомобиля сбил участвующего в протестах фермера в Ольденбурге. Об этом 8 января сообщила немецкая полиция в соцсети X (ранее Twitter).

«Водитель легкового автомобиля объехал блокаду (дороги) по тротуару и велосипедной дорожке, сбил участника протеста, нанёс ему тяжелые травмы и скрылся», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали водителя, а пострадавшего доставили на вертолёте спасательной службы в больницу.

Позднее в полиции заявили, что против 45-летнего водителя возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство.

Фермеры в Германии, протестуя против мер правительства по экономии бюджета, 8 января начали забастовку, в ходе которой заблокировали тракторами ряд автобанов. Акции протеста идут практически во всех федеральных землях.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января британские врачи-интерны приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за забастовки. Медики выступили с требованием повысить заработную плату на 35%.

Газета Helsingin Sanomat 28 декабря написала, что в Финляндии 1 и 2 февраля 2024 года пройдут массовые забастовки в промышленных районах Килпилахти и Коккола. В ходе них остановят работу несколько заводов, включая нефтеперерабатывающей компании Neste.