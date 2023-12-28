Хельсинки, 28 декабря, 2023, 18:25 — ИА Регнум. В Финляндии 1 и 2 февраля 2024 года пройдут массовые забастовки в промышленных районах Килпилахти и Коккола, которые остановят работу нескольких заводов, в том числе нефтеперерабатывающей компании Neste, сообщила газета Helsingin Sanomat (SH).

Tomi Hänninen/Global Look Press

«Это политические забастовки, организованные в знак протеста против действий правительства», — говорится в материале.

О забастовке объявил индустриальный профсоюз Teollisuusliitto в знак протеста против действий правительства. В частности, объединение выступило против реформы рынка труда.

В материале также сообщается, что забастовки приведут к остановке работы на заводах Neste в Порвоо и Наантали, а также на химических предприятиях в Уусимаа и Остроботнии.

Как сообщало 14 декабря ИА Регнум, в Финляндии центральная конфедерация профсоюзов объявила о проведении забастовки. Профсоюзы выступили против модели рынка труда и реформ, предложенных правительством Петтери Орпо. В забастовке собирались принять участие 100 тысяч человек.

Орпо возглавил правительство Финляндии в июне 2023 года. Он обещал сократить дефицит госбюджета и усилить частный сектор экономики, а также провести значительные реформы в области соцобеспечения и рынка труда. После этого профсоюзы заявили, что правительство уничтожает институт пособий по безработице.