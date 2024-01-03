Лондон, 3 января, 2024, 16:17 — ИА Регнум. В Британии оказание плановой медицинской помощи будет фактически приостановлено из-за забастовки врачей-интернов. Об этом 3 января сообщила Би-би-си.

Кадр из видео

Отмечается, что забастовка будет продолжаться шесть дней. Она станет самой продолжительной в истории Национальной службы здравоохранения (NHS).

Как отметил главный врач NHS Стивен Поуис, врачи-интерны составляют примерно половину всех лечащих специалистов службы. Их забастовка приходится на период роста количества респираторных заболеваний в стране.

«Есть вероятность, что тысячи записей на прием к врачу будут отменены или перенесены. Это вдобавок к 1,2 млн записей, которые уже были отменены за последний год, пока идут забастовки», — сказал Поуис.

Врачи-интерны требуют повысить заработную плату на 35%. Британский минздрав ранее заявлял, что считает такие требования завышенными.

В общей сложности врачи-интерны за последний год принимали участие в забастовках на протяжении 28 дней. Так, например, в марте 2023 года в результате забастовки пришлось отменить 175 тысяч врачебных приёмов и операций, а в апреле было отменено около 350 тысяч врачебных приёмов.