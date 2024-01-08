Волгоград, 8 января, 2024, 15:23 — ИА Регнум. В отношении начальника МЧС по Волгоградской области Николая Любавина, пожелавшего заболеть раком семье пожаловавшегося на него сотрудника, ведомство начало внутреннюю проверку. Об этом 8 января сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

34. mchs. gov.ru Начальник МЧС по Волгоградской области Николай Любавин

«Руководство ведомства уже в курсе ситуации. Назначена проверка, по итогам которой будет решён вопрос об ответственности генерал-майора в/с Любавина», — написал парламентарий в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что подобные вещи совершенно недопустимы для высшего офицера и должностного лица. Тем более что всё это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель МЧС Волгоградской области Николай Любавин, возмутившись поступившей на него жалобой в прокуратуру от подчинённых, пожелал их семьям онкологических болезней, а тому, кто составил обращение, «чтобы руки отсохли». Об этом он заявил во время селекторного совещания. Когда сделали видеозапись, появившуюся в местных СМИ, неизвестно.

Глава ведомства рассказал, что его обвинили в лоббировании интересов банка «Открытие», в котором работает его жена. Суть жалобы в том, что якобы начальник получает некие бонусы от кредитного учреждения. Автора жалобы, судя по всему, руководитель МЧС не знает.

Глава Волгоградского МЧС работает в должности с ноября 2020 года. До этого служил в структурах МЧС в Ставропольском крае. Любавин имеет множество ведомственных наград, является кандидатом социологических наук.